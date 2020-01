Blije boeren wandelen naar Binnenhof om landbouwminister te steunen in stikstofaanpak

Geen boze boeren die met ronkende tractoren de wegen blokkeren, maar blije boeren die aan de wandel gaan richting Den Haag. De Dordtse boeren Robert Klaassen en Ben Pardijs zijn enkele van de tientallen deelnemers die dinsdag met een symbolische 'kringloop' landbouwminister Schouten willen steunen in de aanpak van de stikstofcrisis.

Klaassen en Pardijs zijn zogeheten kringloopboeren. "Kort gezegd zijn wij boeren die met de natuur mee gaan. Zonder het gebruik van pesticiden, mest en grote tractoren. We brengen veel meer de menselijke maat in de landbouw", zegt Klaassen. Daarbij wordt zo min mogelijk stikstof uitgestoten.

De kringloopboeren zijn van mening dat het boeren anders moet. Na een tien kilometer lange tocht vanuit Delfgauw naar Den Haag bieden ze op het Binnenhof in Den Haag minister Schouten een tienpuntenplan aan.

In tegenstelling tot de protesterende boeren op de tractoren, die in 2019 meerdere keren verzamelden op het Malieveld om de aangescherpte beleidsregels over stikstofuitstoot van tafel te krijgen, zijn de kringloopboeren van mening dat zij zelf anders moeten boeren.

"Je hebt de tractorboeren en je hebt boeren die gaan voor een andere landbouw", zegt Klaassen. "Landbouw moet echt anders. De reguliere boeren boeren achteruit met de hakken in het zand. Wij kijken naar de toekomst en niet naar hoe het was."

Het advies van de kringloopboeren aan de andere boeren? "Als je je niet meer uitsluitend richt op de wereldmarkt, maar je richt je op mooie spullen die je lokaler afzet, is er ook voor jou een toekomst", zegt Klaassen. "Kijk op de lange termijn en niet op de korte termijn", voegt Pardijs daar aan toe.

Minister Schouten heeft het tienpuntenplan in ontvangst genomen en heeft aangegeven dit te gaan bestuderen.