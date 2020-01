Arrestatie voor dodelijke schietpartij Schiedam

De politie heeft een 41-jarige man opgepakt die eind vorig jaar in Schiedam iemand zou hebben doodgeschoten. Het slachtoffer was een 26-jarige man uit Rijswijk.

Agenten vonden hem zwaar gewond in een huis aan de Boomgaardstraat in Schiedam. Reanimatie mocht niet meer baten. De man die nu is opgepakt is de bewoner van het pand waar de schietpartij gebeurde.

Rechercheurs deden na de schietpartij buurtonderzoek. Ze spraken met buurtbewoners, horeca-eigenaren en winkeliers om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Ook werden camerabeelden bekeken en zijn oproepen op informatieborden in het Pools geplaatst. In de buurt wonen namelijk veel Polen.