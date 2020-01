65-jarige Cees zegt kantoorbaan gedag en wordt schaapsherder

De Capellenaar volgt momenteel in Velp de opleiding. En daar hoort ook een stage bij, die hij momenteel volbrengt bij belevenisboerderij Schieveen in Rotterdam. "Ik heb 39 jaar leuk werk gehad, maar het laatste jaar dacht ik: ik vind het leuker om naar mijn werk te fietsen dan om er te zijn."

Deze constatering heeft hem doen besluiten het roer om te gooien. En nu is hij dus schaapsherder in opleiding en moet hij alle kneepjes van het vak onder de knie krijgen. "Je stapt in een nieuwe wereld, ik wist in het begin niet eens het verschil tussen hooi en stro", geeft hij toe.

Babyboom

De 65-jarige stagiair helpt de ooien bij de bevalling als dat nodig is en helpt de lammetjes leren drinken bij hun moeder. En dat zijn er nogal wat, omdat er in januari een ware babyboom is in de schaapskooi. Dagelijks worden er tientallen lammetjes geboren.

Dat is zo gepland, zodat de lammeren in de lente groot genoeg zijn. Ze moeten dan namelijk met hun moeders mee op stap en kunnen vervolgens als natuurlijke grasmaaiers in de stad worden ingezet.

"Het is totaal ander werk, je bent veel buiten, je werkt met de hond en de schapen samen. Het is veel leuker dan kantoor en veel leuker dan denken hoe je je dagen door moet komen", zegt hij over doorwerken na je pensioengerechtigde leeftijd.

Lef

Voor deze keuze moet je wel lef hebben, want het heeft financiële gevolgen als je je vaste baan opzegt en met vervroegd pensioen gaat. "Ik ben liever gelukkig met wat minder, dan ongelukkig met meer geld", zegt hij daarover. Cees is gaan rekenen en samen met zijn vrouw kleiner gaan wonen. "Je kijkt wat je nodig hebt en niet wat je kunt krijgen. Dat vind ik een grote valkuil als je blijft werken, omdat je anders zoveel verliest op je pensioen."

Vergrijzing geen probleem, maar een kans

Cees is een voorbeeld van het nieuwe ouder worden. Vorige week verscheen daarover het rapport 'De derde levensfase' van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Het geeft advies over de levensfase na de pensionering tot aan de leeftijd waarop we zorgbehoevend worden, grofweg tussen de 60 en 80 jaar. We worden ouder en er zijn steeds meer ouderen.

Het rapport ziet vergrijzing niet als een probleem, maar als een kans. Het is een periode waarin alles mag, maar niets moet. Veel gepensioneerden willen nog ‘nuttig blijven'. De RVS adviseert het kabinet hoe deze groeiende groep ouderen waardevol kan zijn en blijven voor de samenleving. Het gaat over doorwerken, eerder stoppen, iets anders gaan doen, vrijwilligerswerk en individuele keuzes.

"Ik zie mezelf niet met 250 schapen zeven dagen in de week bezig zijn. Dat is heel zwaar werk. Maar ik zie mezelf wel als flexibel inzetbare kracht voor als er zieken zijn, als mensen met vakantie gaan, als er problemen optreden. En ik hoop er ook nog wel wat brood mee te verdienen ook", vertelt Cees over zijn plan van werken op hogere leeftijd. "En met beleg", zegt hij er lachend bij. Hij trekt zijn eigen plan en bewandelt een alternatief pad dan de meeste mensen van zijn leeftijd.

Leeftijd maakt niet uit

In de praktijk zie je dat werkgevers nog wel eens terugschrikken van een hogere leeftijd. Schaapsherder Martin Oosthoek niet: "De leeftijd maakt me niet uit, het gaat me erom wat 'ie doet, hoe hij het doet, of het snel genoeg gaat en of de dieren niets tekort komen. Dan mag hij zelfs 85 jaar zijn", zegt de leermeester-schaapsherder.

Over zijn oudste stagiair ooit is hij ook dik tevreden. "Hij zuigt alles op wat ik zeg. Dat is zo fijn en je ziet dat hij het écht wil. Dat heb je met jongere stagiaires wel eens minder, die zitten soms met hun hoofd meer bij wat ze in het weekend gaan doen."

Een stage is natuurlijk een stuk vrijblijvender dan een baan aanbieden. Maar ook dat ligt in het verschiet, weliswaar als zzp'er. "Grote kans dat hij straks hier aan de slag kan, zeker op zzp-basis maakt hij grote kans", zegt Oosthoek. "Dat is heel prettig voor mij, want als zo'n 'oudere' toch ziek wordt, dan is dat zijn probleem en niet mijn probleem. Een slimme keuze en dat komt wel goed met hem."

De 65-jarige Cees ziet niet op tegen hard werken, de onzekerheid van freelancen en nog een tijdje doorwerken: zelfs niet tot op hoge leeftijd. "Ik denk dat als je het gewend bent, dat je het langer vol kan houden. En ik ben fysiek kerngezond. Waarom niet? Het houdt je jong en vitaal", zegt Cees over zijn keuze van het nieuwe ouder worden.