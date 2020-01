'Coming out' Nikkie Tutorials maakt indruk op Rotterdamse transgender Monica

Monica Overdijkink over comming out van Nikkie Tutorials

Overdijkink kwam zelf zeven jaar geleden uit de kast en kan zich nog goed herinneren hoe zij zich voelde: "Opgelucht. Bij mij was er een héél klein kringetje dat het al wist. Ik had de afspraak met een collega bij RTV Rijnmond dat als ik breder uit de kast zou komen, zij er dan een filmpje van zou maken."

Dat is uiteindelijk gebeurd. "Dat was een enorme opluchting", vervolgt Overdijkink. "Je vertelt het één keer aan een collega en vervolgens zien alle Rijnmond-kijkers het ook. Dan ben je er ook meteen vanaf."

'Alle reacties positief'

Overdijkink is niet verbaasd over de mondiale media-aandacht over de 'coming-out' van Nikkie: "Als je 13 miljoen volgers hebt op YouTube, krijg je vanuit de hele wereld reacties. Het leuke is dat vrijwel al die reacties positief zijn."

Ze weet zeker dat Nikkie zich nu erg opgelucht zal voelen. "Haar familie wist dit natuurlijk allang. Je gaat niet op je veertiende aan de hormonen zonder dat je ouders het weten. Haar directe omgeving heeft dit altijd geweten, maar haar 13 miljoen volgers niet. Je hebt dus altijd een geheim voor die mensen. Je ziet in het filmpje de opluchting er vanaf spatten."

Volgens Overdijkink heeft het altijd een positief effect op andere mensen die nog uit de kast moeten komen. Zeker als je zoveel volgers hebt als Nikkie.

'Doe het op je eigen moment'

De verslaggeefster heeft ook nog advies aan mensen die op dit moment rondlopen met dezelfde gevoelens. "Kom uit de kast, maar wel op je eigen moment. Zorg ervoor dat je directe omgeving erachter staat."

"Als je het hele proces helemaal alleen moet doen is het lang, eenzaam en moeilijk. In die kast word je gek, dus iedereen moet er een keertje uit. En Nederland is niet het slechtste land om dat te doen."