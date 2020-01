Sparta-voorzitter over vernieuwd trainingscomplex: 'Gesprekken met gemeente lopen'

"Op het veld begint het natuurlijk met spelersbudget", begint Ruijs na afloop van zijn nieuwjaarsspeech. "Dit moet omhoog maar daarvoor moeten wel de opbrengsten omhoog. Daarom hebben we de stadionplannen ontvouwt en willen we werken aan een vernieuwd Nieuw-Terbregge."

Natuurgras

Dat laatste is nodig wil Sparta uiteindelijk weer op natuurgras voetballen. Een wens die tijdens de vorige nieuwjaarsspeech ook werd uitgesproken. "Op Nieuw-Terbregge moeten alle faciliteiten komen die het mogelijk maken voor de hele BVO om daar te trainen."

Onlangs is de club op bezoek geweest aan de Coolsingel om de plannen te presenteren aan het College. "Maar we schrokken een beetje van het antwoord dat we kregen", zegt Ruijs, die in zijn speech uitlegde dat de gemeente van mening was dat het publieke belang voor een dergelijke investering niet groot genoeg was. "En dat terwijl er op Rotterdam-Zuid een soortgelijke ontwikkeling wordt voorgesteld die vele malen duurder is."

