Inval op recreatiepark in Dordrecht: 'Ik wil hier niet weg!'

Inval op recreatiepark in Dordrecht: 'Het is fijn om hier te wonen'

De politie, de gemeente en andere diensten hebben dinsdag een controle gedaan op het recreatiepark Europarcs Resort De Biesbosch, vlakbij de Moerdijkbrug.



Volgens vaste gast Christina is resort De Biesbosch absoluut niet te vergelijken met bijvoorbeeld Fort Oranje. "We hebben het hier goed met elkaar. We verdragen elkaar. Laten we het zo houden!"

Volgens burgemeester Kolff waren de controleurs op zoek naar mensen die illegaal op het park verblijven, niet ingeschreven staan bij de gemeente of permanent op het park wonen. Ook de werkvergunningen van de arbeidsmigranten werden gecontroleerd.

Het park langs de A16 bij de Moerdijkbrug staat bekend als een plek waar ook veel Poolse werknemers worden ondergebracht. "Het zijn mensen die proberen een boterham te verdienen", zegt Christina.

Een Poolse arbeidsmigrant die net in zijn werkbusje stapt is tevreden met zijn verblijf op het recreatiepark. "Het is fijn om hier te wonen. Het is een rustige plek."

Resort De Biesbosch zegt in de laagseizoenen bewust te kiezen voor langere verhuur aan expats of mensen die bijvoorbeeld voor enkele weken een tijdelijke accommodatie willen hebben. "Omdat de toeristische verhuur voor onze organisatie corebusiness is wordt dit kleinschalig en selectief gedaan."