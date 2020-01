Mark Koevermans: 'Er zal veel veranderen bij Feyenoord'

Op meerdere fronten verlopen de zaken bij Feyenoord rommelig. Zo vallen de sportieve prestaties van de Rotterdammers tegen. Verder gaat het op bestuurlijk vlak niet lekker. Ook is er nog steeds geen beslissing genomen over het stadiondossier.

"Er zal veel veranderen", kondigt Koevermans 'het spannende jaar' aan. Naast dat er aflopende contracten zijn bij Feyenoord-spelers en -stafleden, is de club ook nog op zoek naar een kapitaalinjectie. "Daar willen we in 2020 voortgang in maken."

Feyenoord City

Zo wordt de business case van Feyenoord City nog eens doorberekend. Dat is voor de derde keer. "Het is complexe materie", legt Koevermans uit. "We moeten checken of alle cijfers en aannames kloppen."

Feyenoord wil dat het spelersbudget, bij ingebruikname van het nieuwe stadion, naar 25 miljoen euro gaat. "Waarbij het bedrag zelfs omhoog gaat", licht Koevermans toe.

Bus

Over zijn functie van algemeen directeur is Koevermans duidelijk: "Ik zit hier nu elf jaar en weet dat ik hier geen 65 ga worden. Dit wil ik nog een paar jaar doen. Maar ik besef als geen ander dat voetbalbestuurders sneller weg gaan dan anders."

Koevermans sluit zijn ogen niet voor de kritiek van supporters en media op de bestuurlijke onrust bij Feyenoord. "Ik vind het niet leuk. Persoonlijk én als Feyenoorder niet. Ik ga er wel vanuit dat, iedereen die hier aanwezig is, het beste voor Feyenoord heeft."

De algemeen directeur van de Rotterdammers hoopt dat de juiste koers voor Feyenoord gevonden wordt. Koevermans gebruikt hiervoor een bus als metafoor. "Wij moeten met het kernteam hopelijk de komende twee of drie jaar blijven zitten. Dat is de enige manier om hier een succes van te maken."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis van Eersel met Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord.