Langverwachte droom Jazz-zangeres komt uit: eigen show in Hofpleintheater

In februari komt een lang verwachte droom uit voor de zangeres Marjorie Lammerts uit Capelle aan den IJssel, ze staat met een eigen show in het Hofpleintheater. Daar is ze trots op, want de weg er naartoe was er een van vele obstakels.

Zo zong ze onder andere bij de discogroep MaiTai. "Ze hadden mij in 2003 gevraagd of ik mee wilde doen aan de voorselectie van het Songfestival." Daar is ze blijven hangen tot 2008.

Ook ging ze mee op toernee met nicht Ruth Jacott, stond ze op het podium met vriendin Berget Lewis in Gospeltrain, Total Touch Candy Dulfer, André Hazes en De Dijk.

Na MaiTai zette ze BYentl op. "Het is eigenlijk 'be gentle', maar mijn jongste dochter heet Yentl. "Ik was de hoofdartiest van de groep, we hadden vier achtergrondzangers. Daar hebben we in Nederland een hitje mee gehad, dat heet No One But You."

Na het succes van BYentl heeft Marjorie problemen gekregen met haar management. Daarna ging het minder goed met haar. "Sinds 2016 heb ik keihard geknokt en ben ik eindelijk weer waar ik wezen wil. Met als uitkomst een show geven in het Jeugdtheater Hofplein."

Ze is blij dat ze weer goed genoeg in haar vel zit om deze show te gaan maken. Ze kreeg ook steun van een goede vriend van haar. "Hij zei: 'Mar je gaat dit gewoon doen, dit is jouw droom, je hebt er zo hard voor gewerkt in je eentje.' Dat gaf eigenlijk de doorslag om het gewoon te doen."

In de show van 26 februari treden onder andere Berget Lewis, CB Milton, Nick Nocolair en Glenda Peters op.