Omwonenden fatale steekpartij Spijkenisse ontvangen sms'je van politie

De politie heeft dinsdagavond een sms-bericht verstuurd aan 2500 mensen, van wie de telefoon aanstond rond de tijd en plek van de fatale steekpartij in Spijkenisse in de nacht van 23 op 24 december. Daarbij kwam de 44-jarige Robby Klomp uit Rozenburg om het leven.

De politie vraagt de mensen of ze iets hebben gezien of gehoord ten tijde van de steekpartij. "Uit onze gegevens blijkt dat uw telefoon zich toen in de buurt bevond", staat in het bericht.



Klomp was maandagavond 23 december op bezoek bij kennissen in de wijk De Akkers. Hij ging rond middernacht naar buiten, nadat bewoners rond de Rammenasdreef een ruzie op straat leken te horen.

Klomp sprak de betrokkenen aan, raakte volgens de politie in worsteling en werd meerdere keren in onder meer zijn rug gestoken. Reanimatie mocht niet meer baten.

Getuigen meldden al snel dat zij na de steekpartij een auto hadden zien wegrijden. Volgens de politie zaten daar vier mannen in.

De politie vraagt mensen om contact op te nemen als ze meer informatie hebben. De zaak komt dinsdagavond ook aan bod in het tv-programma Opsporing Verzocht. De mensen die het smsje hebben ontvangen, zijn daar ook op gewezen.