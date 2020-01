Willem van Hanegem Trofee naar 'Moeder van Varkenoord'

Van Hanegem lovend over 'Moeder van Varkenoord'

Calicher kreeg de trofee overhandigd van Van Hanegem zelf. Het is de eerste keer in zeven jaar tijd dat een vrouw deze Feyenoord-prijs heeft gekregen.

"Zij heeft bijna alles overleefd", legt Van Hanegem uit. Hij is lovend over Calicher, die volgens hem als vrouw bij Feyenoord veel te verduren krijgt. Calicher houdt zich goed staande, vindt Van Hanegem. "Dan heb je veel in je mars en heb je het Feyenoord-hart op de goede plek zitten."