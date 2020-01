Politie geeft beelden vrij van mogelijke vluchtauto fatale steekpartij Spijkenisse

Klomp was maandagavond 23 december op bezoek bij kennissen in de wijk De Akkers. Hij ging rond middernacht naar buiten, nadat bewoners rond de Rammenasdreef een ruzie op straat leken te horen.

Klomp sprak de betrokkenen aan, raakte volgens de politie in een vechtpartij met meerdere mensen en werd daarbij meerdere keren in onder meer zijn rug gestoken. Reanimatie mocht niet meer baten.



Getuigen meldden al snel dat zij na de steekpartij een auto hadden zien wegrijden. Volgens de politie zaten daar vermoedelijk meerdere mannen in.

De donkere auto is zowel voor als na de vechtpartij gefilmd door bewakingscamera's in de omgeving. Die beelden zijn dinsdagavond getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. De plek waar Klomp is gestoken, is slechts via één route te bereiken; via de Lijnzaaddreef en Vlasdreef. Op de beelden is te zien dat de donkere auto daar rond 23:42 uur komt aanrijden. Later in de nacht is dezelfde auto opnieuw geregistreerd door de camera's.

De politie vraagt mensen die de auto herkennen of mogelijk iets hebben gezien van de vechtpartij, om zich te melden. Kort na de donkere auto is in de buurt ook een witte auto weggereden. Daarin zaten vermoedelijk twee vrouwen. Ook naar hen is de politie op zoek, omdat zij mogelijk belangrijke getuigen zijn.

De politie heeft dinsdagavond voorafgaand aan de uitzending zo'n 2500 mensen een sms-bericht gestuurd. Hun telefoon stond aan op het tijdstip en rondom de plek van de steekpartij.