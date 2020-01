Van Hanegem over bestuurlijke chaos bij Feyenoord: 'Ik maak me zorgen'

Mark Koevermans bij Feyenoord in gesprek met Willem van Hanegem

Van Hanegem over bestuurlijke chaos bij Feyenoord: 'Dit doet zeer, maak me zorgen'

Willem van Hanegem is nog altijd erg betrokken over de gang van zaken bij Feyenoord. Ook de bestuurlijke onrust gaat hem aan het hart. "Waar zijn die mensen mee bezig?", vraagt de Feyenoord-icoon zich af.

De bestuurlijke onrust bij Feyenoord doet Van Hanegem zeer. "Ik vind dat het bestuur en de voorzitter ervoor moeten zorgen dat alles bij elkaar komt. Maar dat is het moeilijkste wat er is. Als mensen hier al vijf euro hebben gegeven, dan denken zij dat ze de baas van Feyenoord zijn. Dat is echt verschrikkelijk."

'Ik maak me zorgen'

Volgens Van Hanegem moeten de neuzen dezelfde kant op. Ook moet Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, de kans krijgen.

"Ik maak me zorgen dat deze mooie, grote club uit elkaar valt", zegt Van Hanegem over Feyenoord. "Dat je op een gegeven moment niemand meer krijgt om een functie te betreden. Als je alleen maar goede bedoelingen hebt en alleen maar wordt tegen gewerkt, dan is het te gek voor woorden."

