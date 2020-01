Wenneker Cinema Schiedam: 'Het is een beetje uit de hand gelopen'

Vijf vrienden verveelden zich in 1980 zo erg in Schiedam, dat ze besloten om zelf een mini-bioscoop te beginnen. Nu, tientallen jaren later, is de Wenneker Cinema een gevestigde naam in Schiedam.

"In 1980 zijn we begonnen met een soort proefperiode en in 1982 hebben we de boel opgericht. We hebben met z'n vijven een bestuur gevormd en zijn toen begonnen. Dat is een beetje uit de hand gelopen tot wat het nu is", zegt directeur Gerard Sparla tegen Rijnmond.

"We woonden in Schiedam en studeerden allemaal in Delft. Ons idee was dat er helemaal niets te doen was in Schiedam, dus gingen we zelf iets organiseren. Het was een nevenactiviteit van een studentenvereniging. Het liep op een gegeven moment zo goed, dat er meer mensen mochten komen."

Uitbreiding

Negen jaar geleden werd de ruimte in gebouw De Teerstoof te klein en zocht het bestuur naar een nieuwe locatie.

"We hebben daar heel lang gezeten, maar op een gegeven moment loop je tegen de grenzen aan van wat er kan. De stap om in het Wennekerpand te komen was echt wel nodig. Het was gewoon op, qua ruimte, dus in samenspraak met de gemeente hebben we gewerkt aan deze oplossing."

Meer bezoekers

Vorig jaar verkocht de cinema vijftienduizend bioscooptickets, maar liefst twintig procent meer dan in 2018. Bovendien kwamen er nog zo'n vijfduizend bezoekers naar speciale evenementen.

De komende jaren hoopt de Wenneker Cinema door te groeien naar 25-duizend bezoekers.