Rotterdamse huurders starten eigen coöperatie

Bewoners Jeroen Jongeleen en Bjefke Bonnema brengen dezer weken heel veel tijd door aan de vergadertafel. De huurders van 46 woningen hebben dan ook veel te bespreken. Bonnema: "En eigenlijk gaat het nu pas echt beginnen."

Spannend

Daarmee doelt ze op het officiële startschot dat wordt gegeven door wethouder Bas Kurvers en bestuursvoorzitter Maria Molenaar van Woonstad. Die denken hetzelfde als de bewoners: dit is een interessante ontwikkeling, maar het is ook spannend. Hoe loopt dit af?

Het woonblok was in zo'n slechte staat dat er wat moest gebeuren. Het wordt al decennia bewoond door kunstenaars en in het verleden ook door krakers. Slopen en in plaats ervan luxe appartementen neerzetten was een optie.

Verantwoordelijkheid

De sloopkogel was uiteindelijk niet nodig, want eigenaar Woonstad en bewoners vonden elkaar in een renovatie en een constructie van zelfbeheer. De wooncoöperatie gaat W1555 heten. De W staat voor Wolphaertstraat en de getallen voor nummer 15 tot en met 55, alle betrokken woningen.

"Wat er vooral gaat veranderen is het gevoel van verantwoordelijkheid", denkt bewoonster Bjefke. "We moeten het nu met z'n allen doen. Daarbij wordt van ons verwacht dat we leuke dingen doen met en voor de buurt. Dat deden we al en zullen we zeker blijven doen." Met andere woorden: de deur moet open staan.

Beeldend kunstenaar Jeroen Jongeleen ziet niet op tegen het innen van de huur van zijn medebewoners. "Daar zijn systemen voor bedacht. Gelukkig hoeven we het wiel niet uit te vinden."

46 kikkers

Bestuursvoorzitter Molenaar van Woonstad: "We gaan dit samendoen. Het zijn creatieve mensen en daar leren wij ook weer van. Maar het moet bij de verbouwing wel realistisch blijven, daar zorgen onze mensen weer voor. We koesteren deze groep artistieke huurders en zijn blij dat ze behouden blijven."

Het experiment in de Wolphaertstraat duurt in ieder geval anderhalf jaar en krijgt wat wethouder Bas Kurvers betreft elders navolging. "Als gemeente geven we begeleiding in de eerste fase. Daarna moeten mensen het zelf gaan doen. Maar als een groep huurders interesse heeft kan die zich melden."

Meer taken, maar ook meer zeggenschap. De huurders in de Wolphaertstraat zijn er klaar voor. "We moeten 46 kikkers in de kruiwagen houden, maar dat gaat ons lukken", aldus Jeroen Jongeleen.