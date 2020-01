Aantal misdrijven toegenomen; zorgen over Rotterdamse steekincidenten

Voor het eerst in jaren is het aantal misdrijven in Nederland toegenomen. In 2019 werden ruim 800 duizend misdrijven geregistreerd door de politie, een stijging met vier procent ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens de politie is vooral het aandeel jonge daders opvallend. Vanuit Rotterdam komen vooral signalen binnen dat jongeren steeds vaker messen bij zich hebben.

Korpschef Erik Akerboom van de Landelijke Eenheid wil dat de politie meer tijd gaat steken in het voorkomen van misdrijven, in plaats van het oppakken van criminelen. "De deelname van jongeren aan criminele activiteiten is zorgelijk en gaan we het komende jaar in de gaten houden."

Akerboom kan niet zeggen of er bij de stijging van het aantal steekincidenten met jongeren sprake is van een serie incidenten of van een cultuurverandering.

Online oplichting

Ook is er een opvallende stijging bij het aantal fraudemeldingen, ook door jongeren. "Snel geld verdienen door bijvoorbeeld via online handelsplaatsen spullen aan te bieden en zogenaamd te verkopen, kan een eerste stap zijn op weg naar een criminele loopbaan", zegt Akerboom.

In 2016 was het aandeel van minderjarige verdachten bij online fraude nog twaalf procent. Dat is het afgelopen jaar toegenomen tot zestien procent. Dan gaat het bijvoorbeeld om het valselijk aanbieden van producten via Facebook of Marktplaats. Daarnaast laten jongeren zich ook steeds vaker misbruiken als katvangers voor witwassen. Hun rekening wordt dan gebruikt door criminelen.

Overlast

Het aantal overlastgevallen is in het afgelopen zeven jaar met een derde toegenomen. In 2012 waren er nog 279.839 incidenten. Het afgelopen jaar ging het om 366.602 gevallen. Vooral de overlast die gekoppeld kan worden aan alcohol en drugs nam toe. Daar is sprake van een verdubbeling in zeven jaar tijd.

Overlast door zwervers en personen met verward gedrag is ook verdubbeld. Dat kost politiecapaciteit, omdat de politie er vaak als eerste bij wordt geroepen. Daar wilt Akerboom vanaf. "Dat is eigenlijk het werk van anderen. Ik wil terug de wijk in, maar dat staat onder druk door krapte."