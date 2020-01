Proef om Feyenoord-supporters te weren bij Veranda volgende maand van start

De proef met een maximale parkeerduur op de Veranda in Rotterdam-Zuid begint op 22 februari. Met de maatregel wil de gemeente voorkomen dat supporters van Feyenoord of het Nederlands Elftal daar tijdens wedstrijden parkeren.

Mensen mogen niet langer dan negentig minuten parkeren op wedstrijddagen. Dat is net niet lang genoeg om een hele wedstrijd te zien en op tijd terug te zijn. Op de Veranda wordt al jaren geklaagd over de parkeer- en verkeersdrukte op wedstrijddagen.

De maximale parkeerduur geldt volgens de gemeente van drie uur voor het begin van de wedstrijd tot twee uur na de wedstrijd. Die regels gelden niet voor mensen die wonen of werken binnen het gebied of zijn aangemeld via de bezoekersvergunning. Mensen mogen na de negentig minuten een uur lang niet in dezelfde parkeerzone parkeren.

De proef werd in oktober vorig jaar al aangekondigd en is niet bedoeld om "supporters te pesten". Ook Feyenoord staat achter het plan. Supporters kunnen parkeren bij speciale P+R-terreinen in de Beverwaard en aan de Noorderhelling. De bewonersvereniging van de Veranda was erg enthousiast over het plan.



De proef eindigt aan het einde van dit seizoen. Daarna wordt de proef geëvalueerd.