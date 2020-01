In Rotterdam-IJsselmonde is dinsdagavond een maaltijdbezorger overvallen. De bezorger werd bedreigd met een mes op de Schoordijk.

Het slachtoffer werd opgewacht door twee mannen. Ze hadden zwarte kleding aan en hadden een bivakmuts op.

De twee namen geld mee van de bezorger. Of hij ook gewond is geraakt is niet bekend.