Sander de Kramer presenteert nieuwe talkshow op Rijnmond: Woorden & Daden

Sander de Kramer steekt vanaf komende zaterdag in de nieuwe Rijnmond-talkshow WOORDEN & DADEN de handen uit de mouwen in zijn zoektocht naar Rijnmonders die het verschil maken. Wekelijks gaat de Rotterdammer, bekend om zijn positieve uitstraling en zijn inzet voor de medemens, het gesprek aan met bekende én onbekende gasten die zichzelf ook actief inzetten voor een ander of een bijzonder verhaal hebben.

Zo schuiven in de eerste aflevering restauranteigenaar Kevin Fan, chef-kok Herman den Blijker en Instagram-fenomeen Lotte van Eijk aan bij Sander. Kevin Fan verloor in 2014 zijn ouders bij de tragische MH17-ramp. Zijn ouders waren de eigenaren van het succesvolle Aziatische restaurant Asian Glories, gevestigd in Rotterdam.

Met hulp van veel vrienden en gasten van het restaurant, wist Kevin Asian Glories in een loodzware periode boven water te houden. Eén van die vrienden is niemand minder dan Herman den Blijker. Samen blikken Kevin en Herman terug op een meer dan roerige periode en blikken ze vooruit op de toekomst.

Verwijderde foto

Lotte van Eijk heeft weer een heel ander verhaal. Vier maanden geleden ging zij viraal toen Facebook, de eigenaar van Instagram, haar foto’s van Instagram verwijderde omdat deze te expliciet zouden zijn. Na het plaatsen van vergelijkbare foto’s van slankere vrouwen, kwam Lotte erachter dat deze niet van het platform worden verwijderd.

Dankzij haar standvastigheid en haar vocaliteit over het onderwerp, werd Lotte een rolmodel voor veel vrouwen en mannen die zich eveneens door niets of niemand laten weerhouden. In 2020 gaat Rijnmond daarom samen met Lotte op zoek naar hét Rijnmond Rolmodel. Wie is net zo’n doorzetter als Lotte?