Kademuur in Maassluis met bijzondere geschiedenis wordt gerenoveerd

In de oude binnenstad van Maassluis is begonnen aan de werkzaamheden aan de kademuur aan de Goudsteen. De komende weken zal de fundering worden vervangen. Ook worden de bestrating en het straatmeubilair vernieuwd.

Dat is nodig omdat de kade in slechte staat verkeerd. De nieuwe kade wordt ook opgehoogd om het stijgende water het hoofd te bieden.

De werkzaamheden stonden eigenlijk al in 2013 op de planning, maar gingen toen niet door, omdat Maassluis toen precies vierhonderd jaar bestond. Dan wil je je stad niet in de steigers hebben. Nu, zeven jaar later is de kade alsnog aan de beurt.

"Na een lange voorbereiding gaan we deze week beginnen met de echte werkzaamheden", zegt verantwoordelijk wethouder Fred Voskamp. "Omdat de voorbereiding zo goed is geweest, kunnen de werkzaamheden ook wat korter duren. We gaan nu de nieuwe wand plaatsen en zo snel mogelijk zorgen dat we weer een mooie kademuur hebben."

Napoleon Bonaparte

De kade aan de Goudsteen kent een bijzondere historie. Niemand minder dan Napoleon Bonaparte heeft er zijn sporen liggen.

Dit stukje Maassluis maakte ooit deel uit van Rijksstraatweg nr. 4, die honderden jaren geleden werd aangelegd door de 'kleine korporaal' om zijn legers over de vervoeren.

"Of Napoleon hier daadwerkelijk gelopen heeft, weet ik niet", zegt wethouder Voskamp. "Ik weet wel dat zijn ideeën over rijksstraatwegen en bevoorrading van soldaten hier geleid heeft tot Rijksstraatweg nr. 4."

Als knipoog naar die historie wordt op de kade een vlak met kinderkopjes aangelegd, staat op de website van de gemeente.

Herinrichting binnenstad

Het werk aan de kade aan de Goudsteen is het laatste stukje van een grote herinrichting van de binnenstad van Maassluis. Eerder werden al de vlieten, de Markt en de Wip aangepakt.

De werkzaamheden aan de Goudsteen duren nog tot april/mei.