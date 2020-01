Voormalig Tropicana krijgt een 'groene sjaal'

Het heeft één van de mooiste uitzichten van Rotterdam. Aan de ene kant zie je Kralingen en de Van Brienenoordbrug. Aan de andere kant zie je de Willemsbrug en de Erasmusbrug. Maar de locatie zelf, de parkeerplaats achter het voormalig zwembad Tropicana, is een grijze grauwe plek, die niet echt uitnodigt om even te zitten.

Volgens Doris van Hooijdonk, projectmanager namens de gemeente Rotterdam, wordt dat helemaal anders. "Er komt meer groen, er komen zitplekken en er komt gras. Het moet echt een recreatiegebied gaan worden."

Volgens Van Hooijdonk is de verbouwing van BlueCity010, het voormalig Tropicana, een prima aangelegenheid om ook de omgeving van het pand aan te pakken. "De plannen om de rivieroevers aantrekkelijker te maken, liggen er al langer. En dit is het eerste stuk dat wordt aangepakt."

Minder parkeerplekken

Van de bijna honderdvijftig parkeerplaatsen, blijven er nog een kleine vijftig over. De rest wordt groener gemaakt, met planten die de hitte van de zomer aankunnen en ook bestand zijn tegen eventuele overstromingen, die daar nog wel eens plaatsvinden. "En deze groenstroken zijn ook makkelijker te beheren. Als dat een succes is, dan gaan we ook op andere plekken de boel verlevendigen."

De gemeente vergelijkt de groenstrook al met een 'groene sjaal' voor het markante gebouw aan de Maasboulevard. "Een groene sjaal voor Blue City", lacht Van Hooijdonk. "Maar ik denk dat we bij de oplevering allemaal ook een groene sjaal om moeten doen."