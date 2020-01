Organisatie stopt met paardenmarkt IJsselmonde

Er komt geen paardenmarkt en ook geen braderie nog in Rotterdam-IJsselmonde. De organisatie heeft dat besluit genomen. Na een vechtpartij in juni 2019 was duidelijk dat de toekomst er niet positief uit zag.

De laatste editie van juni 2019 werd ontsierd door een vechtpartij aan het eind van de middag. Bij de knokpartij raakten twee agenten gewond. Aangezien in 2017 een soortgelijk incident was geweest, besloot de gemeente om voor 2020 geen vergunning zou worden afgegeven voor het horecaplein en de slotavond.



De organisatie, die bestond uit vrijwilligers, ziet na die mededeling geen mogelijkheid om het evenement nog te laten voortbestaan. "Door al deze aspecten is voor ons als bestuur en onze vrijwilligers, die zich al jaren lang belangeloos inzetten voor het wel en wee van de Paardenmarkt in IJsselmonde dan ook de grens bereikt," schrijft de organisatie in een verklaring.Het evenement in ontstaan in 1701 en verdween na 1955. Vervolgens kreeg het een doorstart in 1978. Het was een groot weekfeest met een wielerronde, kermis, ringsteken, prestatieloop, bingo-avond, paardenmarkt/braderie, de fototentoonstelling en op zaterdag het slotfeest met livemuziek en afsluitend vuurwerk.

De laatste tien jaar werden tal van onderdelen geschrapt, mede door gebrek aan animo, publieke belangstelling, hoge kosten, teruglopende sponsorgelden en de strengere gemeentelijke wet- en regelgeving, aldus de organisatie.