Feyenoord en Advocaat spreken nog niet over contractverlenging

Feyenoord gaat nog niet in gesprek met Dick Advocaat over eventuele contractverlenging voor de hoofdtrainer. Ook Advocaat zelf heeft aangegeven geen haast te hebben met het gesprek over zijn toekomst.

Advocaat stapte eerder dit seizoen in bij Feyenoord als vervanger van Jaap Stam, die net was begonnen aan de klus als hoofdtrainer bij Feyenoord. Sindsdien zijn de resultaten bij Feyenoord verbeterd en hebben de Rotterdammers nog uitzicht op een plek in de top-3 van de eredivisie en winst van de beker.

Beide partijen geven aan op dit moment geen haast te hebben om met elkaar in gesprek te gaan. Afhankelijk van die resultaten en het perspectief voor het volgende seizoen willen Feyenoord en Advocaat wel met elkaar door. Die gesprekken zullen pas later in dit seizoen eventueel gevoerd worden.