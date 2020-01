HET OPKAMERTJE 632 & 633 - 12 jan 2020

Vervolg op het gesprek van vorige week met Peter Voskuil, auteur van het monumentale, eind 2019 verschenen boek Eregalerij der Nederpop waarin de ontstaansgeschiedenis uit de doeken wordt gedaan van meer dan 100 opnames die de loop van de Nederlandse populaire muziek definiëren.

Anderhalf uur minder bekende verhalen over bekende Nederlandse opnames.

EERSTE UUR

1. One way wind – The Cats

2. Na-na-na – The Shoes

3. Mien, waar is m’n feestneus – Toon Hermans

4. Kom uit de bedstee, m’n liefste – Egbert Douwe

5. Come to my bedside my darlin’ – Eric Andersen

6. Lea – The Cats

7. Lady Jane – The Rolling Stones

8. The 5th – Ekseption

9. Suzanne – Herman van Veen

10. Suzanne – The Sandpipers

11. Suzanne – Leonard Cohen

12. Ma belle amie – Tee-Set

13. Little green bag – George Baker Selection

TWEEDE UUR

1. Little green bag – George Baker Selection

2. Una paloma blanca – George Baker Selection

3. Venus – Shocking Blue

4. Nieuwe Maan – Racoon

5. You’re the greatest lover – Luv’

6. Viva España – Imca Marina

7. Eviva España – Samantha

8. Viva España (Duits) – Imca Marina

9. Viva España (Spaans) – Imca Marina

10. Pittsburgh in the rain – Leon de Graaff

11. 1944 Fathers – Leon de Graaff

12. You’re my love – Leon de Graaff

13. Too bad Anastacia – Leon de Graaff

14. Robbie – Peter Koelewijn

15. Canzone 4711 – Boudewijn de Groot

16. Comin’ home baby – Casey & his group

17. Jingles Tom Mulder/Klaas Vaak