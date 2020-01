Koning: Douze points voor Rotterdam!

Koning Willem-Alexander heeft in zijn nieuwjaarstoespraak mooie woorden gesproken over Rotterdam. Daarbij verwees hij vooral naar de voorbereidingen op het Eurovisie Songfestival.

"Nederland is een land van praten, maar gelukkig ook een land van doen", liet de Koning weten. "De stad waar ze dat bij uitstek in de praktijk brengen is Rotterdam. Daar bereiden ze zich voor op het Eurovisie Songfestival."

"Er wordt keihard gewerkt en ik weet zeker dat het een prachtig resultaat gaat opleveren. Douze points voor Rotterdam! Iedereen die erbij betrokken is: heel veel succes."

De toespraak werd gegeven tijdens de traditionele Nieuwjaarsontvangst in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Daar waren buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties bij aanwezig.