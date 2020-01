Plaatsvervangend hoofdofficier René de Beukelaer en de crisis binnen het OM

Je zal maar bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam werken. De baas, hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen, haalt het nieuws vanwege een amoureuze affaire met een collega. 'Het OM is ziek' koppen de kranten.

Je zal maar René de Beukelaer zijn. Jarenlang achter de schermen als de tweede man achter Van Nimwegen, moet je ineens het stokje overnemen. En de crisis zien te bezweren. Omdat Van Nimwegen op non-actief wordt gesteld.

"Marc was een zeer gewaardeerde collega. Het is voor hem een persoonlijk drama dat hij nu weg is. Ik snap het, maar het is wel iemand waar ik heel intensief mee heb samengewerkt, dus dat doet je wel wat."

En dan ben je op een dag ineens de opvolger. "Daar heb ik volmondig ja op gezegd. Het parket Rotterdam moet wel door. Dat is eigenlijk prima gegaan de afgelopen anderhalf jaar."

Toegankelijk

Waar Marc van Nimwegen duidelijk de baas was, probeert René de Beukelaer(54) open en toegankelijk te zijn. "Normaal doen is kennelijk een kwaliteit. Ik kom meer van mijn kamer af, dan ik er zit. Je moet ook niet bang zijn dat kritiek uiten negatieve gevolgen heeft voor je carrière.""

Een illustratie van zijn stijl van leidinggeven is het laten aanrukken van een dartbord, tafelvoetbal en tafeltennis. "Wij doen inspannend werk. Het personeel krijgt heel wat voor de kiezen en dan is het goed om af en toe de zinnen te verzetten. Er zijn hier al hele competities ontstaan."

Een dartbord met de foto van Marc van Nimwegen, misschien? Nee, René de Beukelaer gaat niets lelijks over zijn voormalige collega zeggen, die onlangs officieel werd ontslagen. "Het is schadelijk dat het zo is gelopen binnen het OM. Als zaken niet kloppen bij je eigen organisatie, de hoeder van de wet, dat is heel pijnlijk. Maar ik zie dat we een andere weg zijn ingeslagen."

Ondertussen moesten er ook nog een paar zaken worden opgelost. Zware zaken. Vooral aan het eind van 2019 was het spitsuur bij het OM Rotterdam: de Oostvoornse kofferbakmoord, de insulinemoorden, de moord op de 16-jarige Humeyra.

Humeyra

Bij die laatste zaak trad De Beukelaer ook persoonlijk naar voren. Samen met toenmalig politiechef Frank Paauw bracht hij een bezoek aan de familie van Humeyra, die flinke kritiek had op het functioneren van politie en justitie.

"Een afschuwelijke zaak. Dat wij er niet in zijn geslaagd om een 16-jarig meisje te beschermen, vind ik ongelooflijk. Daar hebben we echt zwaar in tekortgeschoten met zijn allen. Ik was blij dat de familie ons wilde ontvangen, want als ze hadden gezegd 'ga maar weg', dan had ik dat begrepen. Maar wij hebben hen verteld dat we alles doen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt."

Het past ook bij de veranderde rol van het OM dat de spreekwoordelijke ivoren toren allang verlaten is. "We hebben in iedere strafzaak intensief contact met de slachtoffers. We gaan de wijken in, juist om misdrijven te voorkomen. We doen aan buurtpreventie, praten met psychiaters, woningbouwcorporaties. Dat is dus meer dan achteraf repressief zijn. Het is de meerwaarde van het OM, dat je écht probeert de maatschappij iets mooier te maken."

Messen

Dat lukt nog niet op alle fronten. Het aantal schietincidenten in Rotterdam en het messenbezit, vooral onder jongeren, baren de plaatsvervangend hoofdofficier zorgen. "Bij die messen gaan we ook naar de ouders toe. Wat mij erg verontrust is dat er ouders zijn die zeggen: 'ik vind het uitstekend dat mijn kind een mes heeft, want als hij wordt bedreigd, dan heb ik liever dat hij als eerste steekt'. Dat schetst de breedte van het probleem."

René de Beukelaer is niet in de race om Marc van Nimwegen definitief op te volgen. "Ik heb geen brief geschreven, dus de kans dat ik het word is niet zo groot." Wat dan wel? "Ik ben geen carrièreplanner. Ik heb zelf altijd nog een liefde voor de jeugdzorg, maar ik weet niet of zij op mij zitten te wachten. Ik word in ieder geval altijd gedreven door een gevoel van rechtvaardigheid. Dat had ik al als kind op het schoolplein."

