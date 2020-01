'Wij moeten na 42 jaar ons huis uit vanwege de komst van een villawijk'

Hun woning staat in het laatste stukje groen in het gebied. Het is er, nu nog, een oase van rust. Omdat Barendrecht helemaal vol is gebouwd zijn de ogen van projectontwikkelaars gericht op de dijk en omgeving. Ze zien daar een ideale plek voor vrijstaande huizen en de gemeente vindt het een goed idee. En dus kreeg het stel rond de kerst een brief.

"Gelukkig waren we weg met kerst. Er zat een briefje in de bus dat er een brief klaar lag", zegt Janine (62) zichtbaar aangeslagen. "Toen bleek dat we voor 3 januari moesten reageren, anders moesten we voor 1 februari ons huis uit zijn. Dat heeft wel even voor een explosie gezorgd hier.

Schaapjes te koop

Karel en Janine zitten sindsdien met veel vragen. "Dat we het land niet meer hebben, staat als een paal boven water, want ze gaan hier bouwen. Dus ik ben begonnen met mijn schaapjes te koop aan te bieden", zegt Janine.

En dat doet pijn, want ze zijn naast gezelschap ook een bron voor haar passie: vilten. "Ik heb in het najaar nog van alle wol van het jaar ervoor één groot kleed gemaakt, met allemaal verschillende kleurtjes. Van deze schaapjes. Dat doe ik graag."

Het land huren ze per jaar. Ze wisten dus dat de mogelijkheid bestond dat ze daar op een gegeven moment afstand van moesten doen. "Dat is natuurlijk een ander verhaal als een huis waar je al 42 jaar woont, waar je je bestaan hebt opgebouwd", zegt Karel (63) terwijl zijn stem overslaat.

Volgens het stel weten ze niet beter dan dat er plannen zijn om te bouwen, die dan vervolgens weer worden afgeschoten. "In de loop van de tijd hebben we nog een aantal keer gehoord dat we weg moesten en weer konden blijven", zegt Karel. "Dus ik heb dat altijd het ene oor in en het andere oor uit laten gaan."

'We hebben hier onze kinderen gekregen'

Het stel heeft contact met een jurist om te achterhalen wat hun rechten zijn. Karel: "We hebben hier onze kinderen gekregen. Mijn vrouw heeft er haar atelier. Ik heb er opslag voor mijn materieel en gereedschap en doe er klusjes. We wonen hier gewoon lekker. En we hebben hier natuurlijk vee; schapen, kippen en een hond."

Karel en Janine hebben een aantal jaar terug geprobeerd om het huis te kopen, maar dat lukte toen niet. Tot wanneer ze nu mogen blijven is niet bekend. Ze hopen dat als ze, als ze er uit moeten, een alternatief krijgen aangeboden, zoals dat in het verleden ook bij omwonenden zou zijn gebeurd.

"Je begint niet makkelijk ergens anders opnieuw, natuurlijk. Heel de woningmarkt zit vast, dus zie maar iets anders te vinden", zegt Karel. "Daarbij ben ik ook nog zelfstandig ondernemer. Dus ik ben een starter van 63 jaar, zonder vast inkomen. Ga er maar aanstaan."

Verenigen

Ook de buren zitten met de handen in het haar. Daar zitten ook veel huiseigenaren bij die vrezen voor hun woonplezier en de waarde van hun huizen. Ze overwegen zich nu te verenigen, zegt Janine, en samen te kijken hoe ze het plan kunnen tegenhouden.

Janine: "Ik las net dat er een idee geopperd is om met alle eigenaren een bod te doen op het land, maar ik heb geen idee of dat lukt."

Hoe het nu verder moet is een groot vraagteken, maar de angst bij Janine en Karel is groot. "Ik had gedacht dat je in Nederland niet zomaar je huis kon worden uitgezet, als je al 42 jaar een goede huurder bent", zegt Karel. "Het lijkt me toch stug dat wij onder een viaduct moeten gaan wonen, terwijl de omgeving hier als miljonairs rondrijdt.

Janine hoopt ook dat er snel duidelijkheid komt, maar is alvast begonnen met afscheid nemen. "Je loopt hier nu rond en je ziet overal een verhaal bij. Ik heb de schapen hier allemaal geboren zien worden. Dat is een rouwproces."