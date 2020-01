Petitie tegen sluiting kindergeneeskunde Franciscus Vlietland

Het CDA in Vlaardingen is een petitie gestart tegen de sluiting van de afdeling kindergeneeskunde in het Franciscus Vlietland in Schiedam.

Die afdeling gaat dicht, omdat het ziekenhuis niet voldoende deskundig personeel kan vinden. Het ziekenhuis zegt dat een datum van de sluiting niet vaststaat, maar er wordt gesproken over eind maart. Kinderen kunnen daarna in de andere vestiging van het ziekenhuis worden opgevangen; het Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

Het CDA roept in de petitie op dat het Franciscus ervoor moet kiezen om de kinderpoli juist in Schiedam te houden. Volgens de partij zijn er in Rotterdam al meerdere ziekenhuizen waar kinderen terecht kunnen, zoals het Sophia Kinderziekenhuis.

"Een ziekenhuis zonder kinderafdeling, kraamzorg en 24/7 spoedeisende hulp kun je bijna geen ziekenhuis meer noemen", schrijft het CDA Vlaardingen in een verklaring.