Vader Prince adviseerde Robin Polley over FC Dordrecht

Robin Polley sprak met vader Prince over zijn huurtransfer naar FC Dordrecht

Robin Polley heeft zijn eerste trainingen bij FC Dordrecht erop zitten. De rechtsback is gehuurd van ADO Den Haag en maakt het seizoen aan de Krommedijk. Daarmee keert de naam Polley weer terug in de Rijnmond-regio.

Prince Polley, de vader van Robin, maakte in de jaren '90 furore als spits bij Sparta en Excelsior. De 21-jarige Robin heeft met zijn vader uiteraard over de huurtransfer naar FC Dordrecht gesproken. "Hij zei dat ik moest doen wat mijn hart en gevoel zeiden, maar volgens hem was het ook een idee om hier goed en elke week te spelen."

'Mijn moeder niets laten weten'

De Rotterdammer - Robin woont op twee minuten lopen van het Sparta-stadion - heeft meer met FC Dordrecht dan mensen op voorhand zouden denken. "In de C'tjes heb ik met een vriendje hier een testtraining gehad. Dat was stiekem. Mijn moeder had ik niet laten weten dat ik hier ging trainen", glimlacht Robin.

Hij mocht door naar de volgende ronde van de FC Dordrecht-trainingen, maar door een miscommunicatie kreeg Robin dat te laat te horen. Nu kan Robin erom lachen. Uiteindelijk is hij toch bij FC Dordrecht terecht gekomen.

"Als kleine jongen wilde ik profvoetballer worden. Ik was toen erg actief op websites, zoekende naar testtrainingen."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sjoerd de Vos met FC Dordrecht-verdediger Robin Polley.