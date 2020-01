Vakbond: 'Technische Unie breekt stakingsregels'

Vakbond FNV heeft de Inspectie SZW ingeschakeld vanwege de staking bij de Technische Unie in Strijen. De bond zegt bewijs te hebben dat er personeel wordt ingehuurd om het werk van stakende personeelsleden te doen. De inspectie moet dit nu vaststellen.

De staking gaat donderdag de vierde dag in. "Ongeveer de helft van het personeel staat buiten", zegt FNV-bestuurder Mari Martens. "Het gaat vooral om het vaste personeel. Morgen gaan we naar het hoofdkantoor in Amstelveen om daar actie te voeren."

Het werk ligt niet volledige stil bij Technische Unie, zegt Martens verder. "Het bedrijf probeert op allerlei manieren om klanten van spullen te voorzien en daarbij worden dus ook mensen ingehuurd. Dat zien we."

De arbeidsinspectie bevestigt aan Rijnmond dat er onderzoek gedaan gaat worden bij Technische Unie. Rijnmond heeft Technische Unie om een reactie gevraagd, maar het bedrijf heeft nog niet gereageerd.

Het inhuren van vervanging van stakend personeel kan gezien worden als een poging om de staking te breken en dat is tegen de wet. "Als de inspectie vaststelt dat er inderdaad personeel is ingehuurd om stakers te vervangen, dan kunnen ze een rechtszaak aanspannen tegen de uitzendbureaus die dat personeel leveren. Dat kan een boete opleveren tot vijftienduizend euro."

Zo'n tachtig mensen van Technische Unie doen mee aan de staking in Strijen. Ze willen een betere cao voor de technische groothandelsector. Gesprekken over een nieuwe cao zijn onlangs stukgelopen.