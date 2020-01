Theater met een boodschap: Wunderbaum

Hun standplaats is de de Rotterdamse Schouwburg. Maar hun standplaatsen zijn ook te vinden in het Duitse Jena en het Italiaanse Milaan. Het is onderscheidend theater, waarin ook vaak een rol is weggelegd voor het publiek.

Wunderbaum waagde zich aan een 'Utopia' maar dan zonder John de Mol. Eigenlijk blijft geen maatschappelijk onderwerp onderbelicht. Wie zijn de mensen achter Wunderbaum?

Ruud de Boer spreekt donderdagavond 19:00 uur op Radio Rijnmond met één van de grondleggers van het theatercoillectief, Matijs Jansen. Theaterman, maar ook bekend uit televisieseries als 'Oppassen', 'Costa' of 'Flikken Maastricht'. Over hoe een rol in je huid kan kruipen. En hoe overeind te blijven in het immense theateraanbod.

