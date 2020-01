Gemeente verplaatst hoogtemeter Maastunnel, maar kan geen boetes uitdelen

De Maastunnel ging in september 2019 na een langdurige renovatie van meer dan twee jaar weer open. Sindsdien is de tunnel gemiddeld zeven tot acht keer per dag tijdelijk gestremd door een hoogtemelding, zo stelde raadslid Dieke van Groningen (VVD). De tunnel is dan voor vijf tot tien minuten gesloten, waardoor het verkeer zowel aan de noord- als zuidkant van Rotterdam opstroopt.



Van Groningen stelde meerdere vragen aan Bokhove over de hoogtemeldingen. De wethouder zegt daarop dat de hoogtemeter een onderbreking van laserstralen signaleert. Ook opbollende dekzeilen, uitsteeksels en vrachtwagens die tijdens het rijden uitveren, inveren en kantelen kunnen voor een onderbreking - en dus een hoogtemelding - zorgen.

De gemeente heeft de hoogtemeter nu achttien meter richting de tunnel verschoven. De weg is daar rechter, waardoor de vrachtwagens op dat punt minder in beweging zijn. De meting is daardoor meer zuiver, zegt Bokhove.

Geen boetes

De hoogtemeter staat afgesteld op 4,04 meter. Een vrachtwagen mag wettelijk maximaal 4 meter hoog zijn. Hoewel er langs de weg op verschillende manieren wordt gecommuniceerd over de maximale toegestane hoogte, gaat het nog vaak mis.

Als het aan de VVD ligt, moeten bestuurders die de regels aan hun laars lappen en tóch doorrijden "keihard worden gestraft". Volgens de gemeente is dit niet mogelijk, omdat dit de exclusieve bevoegdheid is van de politie.

Voor de bewijslast moeten zij op een andere plek met een handmatige hoogtemeting aantonen dat de wagen inderdaad te hoog is. "Dit vereist een relatief grote inzet van personeel en middelen bij de politie." Wel is de gemeente over dit onderwerp in gesprek met de politie, zegt Bokhove.