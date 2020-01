Een 21-jarige Rotterdammer is woensdag voor de negentiende keer in twee jaar tijd betrapt op rijden zonder rijbewijs.

De politie kwam de man op het spoor toen hij op de Strevelsweg in Rotterdam-Zuid over het fietspad reed en achteruit een weg in ging waar dat niet mocht.

Uit een controle die agenten daarop uitvoerden, bleek hij nog steeds geen rijbewijs te hebben. De wagen waarin hij reed is in beslag genomen en de man heeft een bekeuring gekregen.