FC Dordrecht vindt nieuwe commercieel manager

Donkervoort is geen onbekende bij FC Dordrecht. Zo was hij in het verleden voorzitter van de Business Club van de Schapenkoppen. Daarnaast is Donkervoort actief in de communicatiebranche.

De werkzaamheden van Donkervoort beginnen per direct. De toekomst van FC Dordrecht is onzeker, omdat gemeente Dordrecht geen garantstelling wil geven voor de herontwikkeling van Sportpark Krommedijk.