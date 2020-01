Dronken man laat geslachtsdeel zien aan minderjarige meisjes

"Uiteraard hebben wij deze man direct aangehouden", zegt de politie op Instagram. Maar dat was niet de enige persoon onder invloed waar de politie druk mee is geweest woensdag.

Kinderdagverblijf

Een andere dronken man probeerde later op de middag een kinderdagverblijf in het centrum binnen te komen. Een medewerkster voorkwam dit grotendeels door aan de andere kant de deur dicht te houden.

De politie was snel ter plaatse en kon de man - die op dat moment half tussen de deur zat - oppakken. Ook zijn eveneens dronken vriend is aangehouden. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, want een van hen verzette zichzelf hevig tijdens zijn aanhouding door onder meer te spugen.

Waarom de man het kinderdagverblijf in wilde, is niet duidelijk. De wijkagent is langsgegaan bij de opvang om het personeel nazorg te bieden. "Dronken vervelia's", sluit de politie het bericht op sociale media mee af.