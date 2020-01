Schiedamse moordverdachte doet aangifte tegen drugshandelaar

Dat bleek woensdag tijdens een korte zitting op de Rotterdamse rechtbank over de Berkelse vergismoord. René F. is in de ogen van justitie de opdrachtgever voor de moord op Rob Zweekhorst op 1 januari 2014. Die werd per ongeluk gedood. Het eigenlijke doelwit was Dennis van den Berg.

En die zou het nu dus op zijn beurt weer hebben gemunt op F. Het verhaal is als volgt, zeggen René F. en zijn advocaat Ed Manders: Van den Berg zou in de gevangenis een medegedetineerde hebben gevraagd zijn schoonvader af te persen. De ton die dat zou opleveren, mocht hij houden 'als hij vervolgens René F. doodschoot'. "We gaan zaterdag aangifte doen", zegt Manders.

De onderlinge vetes blijken ook uit het beeld dat justitie heeft van de vergismoord. René F. zou de opdrachtgever zijn en Jimmy R. de schutter. Diezelfde Jimmy R. zit een celstraf van 14 jaar uit, voor een mislukte liquidatie op 30 maart 2015 op... René F.

Journalist

De inhoudelijke behandeling van de Berkelse vergismoord laat nog een tijd op zich wachten. Eerst moeten de nodige getuigen worden gehoord. Advocaat Manders vroeg woensdag andermaal om NOS-journalist Robert Bas te verhoren. Eerder leidde dat tot een kortstondige gijzeling van de journalist, nadat hij bij de rechter-commissaris had geweigerd vragen te beantwoorden.

Het OM in Rotterdam ziet niets in een nieuw verhoor van Robert Bas. "Dat wordt een herhaling van zetten en wij vinden dat je het een journalist niet moet aandoen. Bronbescherming en verschoningsrecht zijn belangrijk."

De Rotterdamse rechtbank hakte de knoop door, maar laat de journalist toch nog even bungelen: hij zal niet door de rechter-commissaris worden gehoord. "Dat is op dit moment zinloos, omdat hij toch niet zal antwoorden."

Maar tegelijk wil de rechtbank zélf de mogelijkheid houden hem alsnog op te roepen, tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. "De zittingsrechter kan het beste beoordelen hoe de belangen van de verdachte en de getuige tegen elkaar moeten worden afgewogen."

De zitting werd woensdag voor het eerst bijgewoond door de weduwe van Rob Zweekhorst en haar kinderen. De officier van justitie verwoordde het als volgt naar de nabestaanden toe: "De familie Zweekhorst is beland in een milieu waarmee zij geen enkele bekendheid hadden."

De genoemde Dennis van den Berg heeft altijd toestemming gegeven om zijn volledige naam en foto te gebruiken.