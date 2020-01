Vijf honden in Barendrecht besmet met ziekte van Weil

"Het oogwit van Guusje was geel", vertelt Isabelle. Het jonge hondje van net een jaar oud heeft vier dagen in de Barendrechtse Spoed- & Verwijskliniek voor Dieren gelegen.

Alles werd uit de kast getrokken om de zwarte Labradoodle te redden. "Ze lag aan een infuus en kreeg antibiotica. Maar haar nieren waren zo beschadigd, dat ze het niet heeft gered", vertelt de aangeslagen Barendrechtse. "Het is heel verdrietig."

De ziekte van Weil wordt vaak overgebracht door ratten. "Ze zijn drager van de bacterie Leptospirose en kunnen dat uitplassen in grasvelden of plassen", vertelt dierenarts Patricia Vester. "Snuffelende honden kunnen in aanraking komen met de besmette urine en zo de ziekte van Weil krijgen."

Zuidpolder

Labradoodle Guusje heeft de ziekte opgelopen in de Barendrechtse Zuidpolder. Ze heeft waarschijnlijk gedronken van een besmette plas. Volgens dierenarts Patricia zijn er twee manieren om de strijd aan te gaan met de ziekte van Weil.

"Het beste wat je kunt doen, is je hond vaccineren om de bescherming van je hond zo goed mogelijk te maken. Verder goede rattenbestrijding - maar dat is eigenlijk een taak van de overheid."

De hond van Isabelle was ook ingeënt, maar waarschijnlijk niet tegen de variant die Guusje het leven heeft gekost.

Staatsbosbeheer onderhoudt en beheert de Zuidpolder. Zij gaan nu onderzoeken hoe groot het besmettingsgevaar is. "We zijn woensdag met een deskundige het gebied in geweest. Hij heeft een watermonster genomen dat geanalyseerd gaat worden", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

De deskundige constateerde al wel dat de rattenpopulatie in het gebied toeneemt. "Omdat het niet alleen om grond gaat die door Staatsbosbeheer beheerd wordt, gaan we in gesprek met andere partijen om te bekijken hoe we gezamenlijk de stijgende rattenpopulatie een halt kunnen toeroepen."