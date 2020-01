Sportjournalist en schrijver Rob Vente overleden

Vente was jarenlang de vaste verslaggever van Feyenoord bij het Rotterdams Nieuwsblad. Ook werkte hij korte tijd voor Het Vrije Volk. Na de fusie van beide kranten in 1991 bleef de Rotterdammer in dienst van Sijthoff Pers/Haagsche Courant, het voormalig moederbedrijf van het Nieuwsblad.

De laatste jaren was Vente bekend als schrijver van misdaadromans die zich in de Kuip en rond Feyenoord afspeelden. In december verscheen nummer 14 in de reeks, 'Moord op het stadhuis'.

Rob Vente was de zoon van Leen Vente en de oom van voetballer Dylan Vente. Leen Vente speelde voor Neptunus en Feijenoord. Hij was de eerste speler die in de nieuwe Kuip in 1937 scoorde. Vente speelde 21 duels voor het Nederlands Elftal.

Als journalist was Rob Vente bij alle grote successen van Feyenoord. Hij zag de club de Europa Cup voor landskampioenen (1970) winnen, de Wereldbeker tegen Estudiantes (1970) pakken en Tottenham Hotspur (1974) opzij schuiven voor de UEFA Cup-winst.

Daarnaast was hij de schrijver van de rubriek Bal Na. In die rubriek op de achterpagina van het sportkatern van de krant werden alle grappen uit de Rotterdamse voetbalwereld beschreven.

Misdaadromans

Na het afscheid van de dagbladwereld schreef hij voor de Feyenoord Krant. Daarna ging Rob Vente misdaadromans schrijven. De moorden spelen zich dus af rond Feyenoord en de Kuip.

Hoofdpersoon is rechercheur Fred Groen, die probeert de moorden op te lossen, met zijn vriend en sportjournalist Bert Bindels. De achternaam van die journalist leende hij van oud-collega Guido Bindels, met wie hij jarenlang samenwerkte.

Rob Vente, die al jaren in Papendrecht woonde, werd 80 jaar. Donderdagmiddag was het afscheid in Dordrecht. Daarbij waren ook Bert van Marwijk en Wim Jansen aanwezig.