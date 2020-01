A16 richting Breda dicht na ongeluk met vrachtwagen

De A16 is woensdagavond dicht richting Breda. Bij knooppunt Klaverpolder, net voorbij de Moerdijkbrug, is een ongeluk gebeurd waarbij een vrachtwagen is betrokken, meldt Rijkswaterstaat.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Verkeer richting het zuiden kan vanaf Ridderkerk omrijden via de A15, A27 en de A59. Wanneer de weg weer helemaal open kan, is nog niet bekend.