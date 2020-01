Voormalig voorzitter SVV en oud-Mercedesdealer John van Dijk overleden

John van Dijk, oud-Mercedesdealer en voormalig voorzitter van de Schiedamse betaald voetbalclub SVV, is overleden. Van Dijk was 78 jaar oud.

De markante Rotterdammer woonde al jaren in Zuid-Frankrijk. Hij kreeg zaterdag een hersenbloeding en belandde daarna in coma. Uiteindelijk is hij woensdag overleden.

John van Dijk begon met zijn vader de Rotterdamse Taxicentrale (RTC, 1965). Ook ontwikkelde hij zich in het bedrijf in de Spaanse Polder (1976) tot de grootste Mercedes-dealer van de regio.

Voetballiefhebber Van Dijk was jarenlang sponsor van Feyenoord. Eind jaren '80 werd hij door Hans Loovens en Jan van der Velden aangezocht om het zieltogende SVV van de ondergang te redden. Van Dijk stapte in en in 1990 werd de Schiedamse profclub met het duo Dick Advocaat en Wim Jansen kampioen van de eerste divisie.

Het sprookje zou niet lang duren. Na een financieel duur jaar in de eredivisie fuseerde SVV met Dordrecht'90 van kitkoning Cees den Braven. Een half jaar nadien gooide Van Dijk de handdoek en was het einde van SVV in het profvoetbal daar.

In de autobranche ging het John van Dijk lang goed, maar de fiscus zat hem op de hielen. Hij zou geld hebben witgewassen en banden onderhouden met de onderwereld. In 2015 kreeg hij nog een boete van 19 duizend euro opgelegd, omdat hij een contante betaling van een auto van 87 duizend euro niet had gemeld bij de politie.

In Nederland bestaat de plicht dat wel door te geven. De politie kan zo criminele geldstromen in kaart brengen.



Het bedrijf van Van Dijk zat langs de A20 in de Spaanse Polder en heeft bijna vijftig jaar bestaan. Het autobedrijf is sinds 2013 failliet.

De RTC wordt nog bestierd door de dochter van John van Dijk.