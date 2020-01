Parkeerproblemen in Feijenoord door betaald parkeren op Noordereiland

Auto's op de stoep, dubbel geparkeerd, op een fietspad of op invalideplek. Sinds de invoering van betaald parkeren op het Noordereiland in Rotterdam, zijn zulke situaties eerder regel dan uitzondering in de 'gratis' wijk Feijenoord. "Er was bij mij voor de deur laatst zelfs ruzie om een parkeerplek."

Het Noordereiland was jarenlang hét parkeerwalhalla van Rotterdam. Dichtbij het centrum, veel plekken en het mooiste van alles: het was gratis. Honderden forenzen parkeerden daar hun auto om vervolgens verder de stad in te gaan. Met de invoering van betaald parkeren is dat feestje over en zijn velen verkast naar de wijk Feijenoord, waar parkeren nog wél gratis is. Een waterbedeffect dus.

"Het was al druk sinds vorig jaar, maar het betaald parkeren op het Noordereiland heeft het alleen maar verergerd", zegt Ed Arnold, lid van de wijkraad in Feijenoord. Alleen in die wijk, en in Vreewijk, is parkeren momenteel gratis. "Bewoners moeten nu soms zes tot zeven straten lopen naar hun huis of betalen voor het parkeren, terwijl ze wonen in een deel waar het gratis is."

Arnold ziet persoonlijk het betaald parkeren liever gisteren dan vandaag ingevoerd worden in zijn wijk. "Geef de bewoners een vrije vergunning. Dan kunnen zij vrij parkeren en moeten bezoekers betalen", stelt hij voor. "Maar dat is helaas niet het beleid van de gemeente Rotterdam. Voor bewoners kost het een tientje per maand. En begrijp me niet verkeerd, een tientje is voor veel mensen in deze wijk veel geld, maar dan is wel de parkeerproblematiek opgelost."

Een draagvlakonderzoek naar betaald parkeren in de wijk was eerder negatief, zegt Arnold. "Daar hebben wij ons als wijkraad ook aan gehouden. Maar nu krijgen we zoveel klachten... Het leidt zelfs tot vechtpartijen in de wijk. Dat willen we niet."

De wijkraad wil nog een keer met bewoners om tafel om opnieuw over dit onderwerp te praten. "We willen kijken wat de uitslag van zo'n draagvlakonderzoek dan zal zijn en of we dit als advies kunnen meegeven aan de wethouder." Hij ziet het betaald parkeren momenteel als enige oplossing voor de problemen. "Helaas wel, ik kan het niet mooier maken dan het is op dit moment."