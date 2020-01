Honderden aanmeldingen voor wervingsdag gevangenis Krimpen

De gevangenis in Krimpen aan den IJssel heeft "boven verwachting veel aanmeldingen" gekregen van mensen die een baan in de bajes wel zien zitten. De gevangenis zoekt maar liefst zestig nieuwe medewerkers vanwege een personeelstekort en een forse uitbreiding van het aantal gedetineerden.

In de PI Krimpen zitten zowel verdachten vast die wachten op hun strafproces en vonnis, maar ook veroordeelden die soms wel tot levenslang zijn veroordeeld. Nu zitten bijna vierhonderd gedetineerden vast in Krimpen en dat aantal gaat richting de 470. Voor de uitbreiding zoekt de inrichting medewerkers in de beveiliging, voor de begeleiding, in de zorg en bij de arbeid.



Om nieuwe medewerkers te trekken, organiseerde de gevangenis woensdag een wervingsavond. En die zat met meer dan honderd aanmeldingen al gauw vol. Geïnteresseerden kregen een kijkje achter de schermen, er was tijd voor vragen en alle ruimte om eventuele vervolgstappen te bespreken.

Dat de gevangenis kampt met een personeelstekort, merkt ook beveiliger Ronald. "Het is aanpoten af en toe. Het is vaak dat een bepaalde dienst wordt omgezet naar een belangrijkere dienst omdat daar meer toezicht nodig is.", zei hij eerder bij Rijnmond.

Mensen die een baan in de bajes zien zitten, moeten aanpakkers zijn en hun mannetje staan. Twee Rotterdamse vrouwen die naar de wervingsavond zijn gekomen, zien de baan wel zitten.

"Nieuwsgierigheid brengt me hier, hoe het hier binnen is, hoe het in zijn werk gaat", zegt een Rotterdamse. Zij wil zo aftasten of werken in de gevangenis iets voor haar is.

"Ik ben voor het eerst van mijn leven in een gevangenis", zegt een andere geïnteresseerde. "Een bijzondere ervaring is dat. Toen ik hier kwam aanrijden met die hoge muren, dacht ik wauw en indrukwekkend".

"Werken in de gevangenis vergt dat je stevig in je schoenen staat, dat je goed met gedetineerden kan omgaan en het vraagt dat je een duidelijk gevoel voor veiligheid hebt", vertelt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Richard Baas over de gevraagde capaciteiten van de nieuwe medewerkers.

Vakbond FNV bracht afgelopen week een rapport naar buiten over de toename van het aantal geweldsincidenten binnen de gevangenis. "Die signalen kennen wij ook", zegt plaatsvervangend directeur Baas. "Buiten de gevangenis zie je meer agressie en dat de criminaliteit aan verharden is, en dat vertaalt zich ook hier in de gevangenis in Krimpen. Het belangrijkste is voor ons dat de veiligheid van de medewerkers voorop staat en daar zijn we elke dag heel hard mee bezig", zegt hij daarover.

De vakbond wijt de toename van agressie binnen gevangenismuren aan een personeelstekort. De PI Krimpen vult roosterproblemen nu met de inhuur van tijdelijke krachten en wil met meer vast personeel de werkdruk verlagen en het aantal incidenten terugdringen. "Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen vanavond aanwezig zijn om hier op de langere termijn te komen werken", zegt Baas.

Tijdens de rondleiding vertellen bajesmedewerkers over hun ervaringen. Wat ze doen als gedetineerden boos worden of gaan vechten. Hoe gedetineerden medewerkers proberen te manipuleren. Allemaal zaken waar bajespersoneel voor op de hoede moet zijn.

De twee vrouwen schrikt het niet af. "In mijn huidige baan maak ik ook wel wat agressie van klanten mee en nou zal het in de gevangenis anders zijn, maar ik kan mijn 'mannetje' staan."



Beide zijn serieus van plan te solliciteren. Ze zullen sportieve en psychologische tests moeten doorlopen en uitgebreid gescreend worden voordat ze daadwerkelijk in de bajes aan de bak kunnen.



Vanwege de grote belangstelling heeft de gevangenis besloten een tweede wervingsdag in te plannen, op 30 januari. "De mensen kunnen zich dus gewoon blijven aanmelden", zegt een woordvoerder van de PI in Krimpen.

Ook Rijnmond nam een kijkje achter de schermen. De reportage zie je hieronder.