Justitietop na uitspraak Hümeyra: 'verhoog de maximale straf voor doodslag'

Ook de top van justitie vindt dat de maximumstraf voor doodslag omhoog moet. Dat zegt topman Van der Burg donderdag in Trouw. Eerder deed de rechtbank in Rotterdam een zelfde oproep, na de uitspraak rondom de Rotterdamse scholiere Hümeyra.

Bij doodslag is de maximale straf 15 jaar cel. Voor moord zijn onlangs zowel de eisen als de strafmaat aangescherpt. De maximale straf is verhoogd van 20 naar 30 jaar.

Bij moord moet aangetoond worden dat de dader van plan was om iemand om te brengen en dus bedenktijd heeft gehad. Bij doodslag is ook sprake van opzet, maar daarbij handelde de dader in een opwelling.

"Het zou goed zijn als het verschil wat meer wordt rechtgetrokken", zegt Van der Burg tegen Trouw. "Want impulsdaden kunnen ook een sluitstuk zijn van een kwalijk patroon."

Bekir E.

De rechter veroordeelde vorige maand Bekir E. tot veertien jaar cel en tbs. Moord was niet bewezen, omdat er volgens de rechter niet vastgesteld kon worden dat hij een vooropgezet plan had. "Hij heeft een kort lontje en kan plotseling gaan flippen", liet de rechter vorige maand weten.



Persrechter Vincent de Winkel liet na afloop van de rechtszaak weten dat bij een hogere maximumstraf er mogelijk een hogere straf dan 14 jaar was uitgekomen. "Maar we moeten ons nu eenmaal houden aan de wet. De wetgever, dus de politiek in Den Haag, moet eens kijken of de maximale straf voor doodslag omhoog kan, zodat het meer past bij de verhoogde straf voor moord."