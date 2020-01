Al je lovers zijn welkom op de Polyborrel 010

Het kost veel tijd, geld en energie, en je moet er veel afspraken over maken. Het leven van een polyamorist, iemand met meerdere relaties tegelijkertijd en die er ook open over is, is niet altijd even makkelijk. Maar de Polyborrel-010 biedt daarbij wat uitkomsten.

De borrel wordt eens in de twee maanden gehouden in een café in Rotterdam-Ommoord. Polyamorie is een situatie die anders is dan een 'open relatie', waarbij niet zozeer sprake is van een tweede liefdesrelatie. Bij polyamorie is dat wel het geval.

Lola (niet haar echte naam) heeft eerder polyrelaties gehad. "Ik ben van alle markten thuis, ik hou van mensen." Ze heeft nu alleen met Bob (pseudoniem) een relatie die net kennismaakt met het fenomeen polyamorie. "Ik ben hartstikke nieuw maar het is praten, heel veel praten en grenzen stellen. Wat willen we nou eigenlijk?"

Openheid

Marco heeft het tien jaar geleden ontdekt. "Je komt er niet zomaar voor uit maar nu ben ik daar open en eerlijk in. Ik ga echte en langdurige relatie aan, alleen ik heb er meerdere." Daarmee doelt Marco op zijn twee vriendinnen: "Ze weten van elkaar, maar ze kennen elkaar niet. "

Ook al bespreek je alles, veel en vaak, er kan toch jaloezie komen in een relatie. "Bij mij staan ze allebei op nummer een," zegt Marco. Maar ik heb wel de vraag gehad: hou je nou meer van haar dan van mij? Mijn antwoord was: het is anders, niet beter en niet meer, maar anders. Je moet over jaloezie praten dan lukt het wel."

Lola zegt nooit echt jaloers geweest te zijn om ze vaak de derde was in de relatie. "Dan dacht ik: hij gaat gewoon naar huis straks, naar zijn vrouw en kinderen, daar heb ik weinig over te zeggen. Nu in mijn relatie met Bob hebben we afgesproken daar veel over te praten, om uit die negatieve gevoelens te komen."

Polyamoristen zijn er over eens dat hun leefwijze wel meer kost dan een monogame relatie. "Tijd, geld en energie "zegt Bob. Lola vult aan."Je kan dubbel zoveel ruzies hebben maar je hebt ook dubbel zoveel plezier en liefde."

Imago

De monogame buitenwereld heeft weinig vat op de drie. Marco heeft er totaal geen last van. "De meesten zijn erg geïnteresseerd. Ze zeggen vaak: dat is niks voor mij. Vragen over m'n sexleven? Ja mannen hebben soms stoere praatjes uit te slaan, maar dat kap ik af."

Sommige collega's van Bob weten er van. " Soms worden wel vragen gesteld van hoe doe dat dan ? Maar ach daar lul je een beetje omheen."