Veelbesproken verkoop jongerencentrum Krimpen gaat tóch door

Het voormalige jeugdhonk Big Bear dat de spil was in de breuk in de coalitie van de gemeente Krimpen aan den IJssel, wordt verkocht. Dat hebben de burgemeester en wethouders besloten.

Volgens het college zijn opvattingen die in de raad leefden, gewijzigd. Op basis daarvan constateert het college dat er nu een meerderheid binnen de raad voorstander is van verkoop.

Vlak vóór het kerstreces ontstond er een breuk in de huidige coalitie van Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen, VVD en D66. De twee lokale partijen (acht van de elf coalitiezetels) zegden toen het vertrouwen op in hun andere twee coalitiegenoten, tot verbijstering van VVD en D66.

Overvallen

Leefbaar en Stem vonden dat wethouder Neeleman (D66) de raad slecht had geïnformeerd over de voorgenomen verkoop van het jeugdhonk aan een Hindoeïstische stichting, die in het pand een yogacentrum wil starten. Ze voelden zich overvallen en vonden dat hun wens voor een andere invulling van het pand door de wethouder is genegeerd. De verkoop werd vervolgens 'on-hold' gezet.



De Hindoeïstische stichting Brahmrishi Ashram Netherlands is blij en opgelucht dat het college uiteindelijk toch heeft ingestemd met de verkoop van het gebouw aan de stichting. Op 20 januari staat de notariële overdracht gepland. "We denken snel na de transactie te starten met de renovatie en hopelijk lukt het in de zomer het centrum te openen."

Leefbaar zegt dat ze nooit tegenstander waren van de verkoop van het pand aan deze partij maar grote moeite hadden hoe de verkoop is verlopen en de informatievoorziening daarover. "Zowel de raad als het college zullen hieruit lessen moeten trekken", zegt Leefbaar-raadslid Oscar Suijk.

Breuk

De breuk binnen de coalitie is met de verkoop van de Big Bear niet opgelost. Die duurt voort. Vorige week is Tjerk Bruinsma, oud-burgemeester van Vlaardingen, aangesteld als informateur voor het lijmen van de huidige coalitie of het formeren van een nieuwe coalitie.

Bruinsma heeft inmiddels met alle Krimpense partijen over de politieke crisis. "Ik durf nog geen voorspelling te doen op een uitkomst", zegt Leefbaar-raadslid Suijk. "Maar acht een lijmpoging met de huidige vier partijen onwaarschijnlijk."