Het weer van vandaag: veel zon

Vandaag is het mooi weer met veel zon en blijft het droog. Het wordt vanmiddag 11 graden. De zuiden- tot zuidoostenwind neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig, kracht 4 of 5.

Vanavond en vannacht raakt het vanuit het westen bewolkt en eind van de nacht gaat het in het westen van de regio af en toe regenen. Het koelt niet verder af dan 8 graden en de zuidenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 4 of 5.

Morgenochtend is het bewolkt en regenachtig, in de middag volgen een paar opklaringen, maar in de namiddag en avond vallen ook nog een enkele buien. In de middag wordt het 10 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 of 5.



Vooruitzichten

Zaterdag is het wisselend bewolkt met kans op een bui. Zondag en maandag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt minder zacht met in de middag een temperatuur van 7 of 8 graden en in de nacht naar maandag ligt de temperatuur rond het vriespunt.