Schrijver Feyenoordlied 'Trots op Rotterdam': niet verwacht dat het zo zou aanslaan

Hij was eigenlijk ook verrast, de Rotterdamse schrijver Robin van den Heuvel. Maar het nummer Trots van Rotterdam, een bewerking van You Say van Lauren Daigle, wordt overladen met lovende reacties. "Het is niet een traditionele Feyenoord-melodie, maar het slaat dus wel aan", aldus Van den Heuvel.

Het nummer kreeg de volle aandacht tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord, eerder deze week. "Het nummer was ook al gedraaid voorafgaand aan Feyenoord - PSV", zegt de 'Dichter van Zuid'. "Dan loop je al over van trots. En dat je dan ook nog uitgenodigd wordt voor de nieuwjaarsreceptie is helemaal geweldig."

Het nummer wordt gezongen door de 17-jarige Romy Dannenburg, omdat Van den Heuvel zelf een stem heeft 'waar de mussen van uit de dakgoot vallen'. "Ik moest dus wel op zoek naar iemand die het mooi kon vertolken en Romy heeft het geweldig gedaan. Wat een dijk van een stem heeft ze. Ze is een begenadigd talent en het is een eer om met haar samen te mogen werken."



Van den Heuvel schreef als Feyenoordfan en 'Dichter van Zuid' al vaker over de Rotterdamse voetbalclub. Hij was ook wel langer op zoek naar een tijdloos nummer over de club. "Veel liedjes zijn vaak gebonden aan een seizoen", legt Van den Heuvel uit. "Dan worden bijvoorbeeld spelers benoemd of iets anders. Ik zocht iets tijdloos. Dat altijd gedraaid kon worden"

Het nummer You Say van Lauren Daigle raakte Van den Heuvel meteen. "Niet een typische voetbalmelodie, maar wel heel gevoelig. En ja, wat is Feyenoord eigenlijk meer dan gevoel. Ik wilde kijken of deze tekst zou aanslaan en dat deed het ook."

Na het succes van Trots van Rotterdam is Van den Heuvel nu bezig met zijn volgende nummer. Dat wordt een ode aan de Kuip en tegelijkertijd. "Tegelijkertijd is het ook een ode aan legioenleden die zijn overleden. En ik kan alleen maar hopen dat het net zo goed ontvangen wordt als 'Trots op Rotterdam''."