Agentes wekken Papendrechter net op tijd voor geboorte eerste kindje

De politie heeft alles in het werk gesteld om het mogelijk te maken dat een man uit Papendrecht bij de bevalling van zijn eerste kind kon zijn. Het verhaal is even opmerkelijk als ontroerend. Het begon met een hardnekkige wekdienst.

Het verhaal begint in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Een bevalling duurt behoorlijk lang en de vader krijgt van de artsen te horen dat hij het beste naar huis kan gaan om even te slapen. Dat doet hij ook. Maar als de baby daarna alsnog sneller lijkt te komen, slaat de paniek toe. De vader is met geen mogelijkheid te pakken te krijgen. Hij neemt zijn enkele telefoon niet op. Dan wordt de politie gebeld.

"Via de meldkamer kregen mijn collega Jolanda en ik het verzoek om naar een woning in Papendrecht te gaan", schrijft brigadier Patricia op Facebook. De reden bleek ongewoon. "Maar we hadden een extra voertuig vrij, dus we besloten te helpen."

Afsluiting

Het was al een haastklus, hadden de twee agenten door, maar onderweg naar Papendrecht bleek ook dat de Randweg Dordrecht (N3) afgesloten was vanwege werkzaamheden. "De vader zou dus moeten omrijden via Rotterdam." De kans was groot dat de aanstaande vader de geboorte van zijn eerste kind zou missen. "De meldkamer heeft toen geregeld dat de werkzaamheden werden stilgelegd, zodat wij er toch met de vader langs konden", aldus Patricia

Maar in Papendrecht bleek dat de vader het advies van de artsen iets te letterlijk had genomen. Hij lag in een diepe slaap en hoorde de deurbel niet. Een buurvrouw deed uiteindelijk de voordeur van de flat open.

Bonzen

"Het duurde nog een hele poos voordat de vader ons gebons op de binnendeur en het roepen van zijn naam hoorde", schrijft de agente verder. "Even dachten we zelfs dat we verkeerd zaten, maar toen verscheen hij toch met een slaperig hoofd in de deuropening. Het drong niet meteen tot hem door dat zijn dochter ieder moment geboren kon worden en dat er geen tijd meer was om zelf naar het ziekenhuis te rijden."

Met een noodvaart reed de politie terug naar het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. "Intussen hielden we de vader aan de praat om hem alert te houden. Die arme man was zo van slag, dat Jolanda en ik echt bang waren dat hij van zijn stokje zou gaan. We hebben hem er voor de deur van het ziekenhuis min of meer uitgegooid met de woorden: Rennen!"

De man was net op tijd om bij het laatste half uur van de bevalling te zijn. Om 01:13 uur werd zijn dochtertje geboren.