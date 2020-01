Poelmann in directie Vrienden van Feyenoord; Troost in wachtkamer

Voor Sjaak Troost is het nog afwachten of hij terugkeert in de Raad van Commissarissen (RvC) bij Feyenoord. De overige leden willen twee weken bedenktijd, om te bepalen wie de twee vacante functies van de VvF binnen de RvC gaan invullen.

De VvF wil dat zij door mensen met een voetbalachtergrond worden vertegenwoordigd in de RvC. Het is dus niet uitgesloten dat Troost in zijn oude functie terugkeert, maar er is volgens de VvF een lastige situatie ontstaan. Hij zou dan min of meer zijn eigen uitgestippelde beleid gaan controleren.

Van Drie was net als Troost lid van de RvC. Het is niet de bedoeling dat Poelmann een zetel binnen het controlerende orgaan van Feyenoord zal krijgen. In het verleden was hij wel onderdeel van de RvC van Feyenoord.