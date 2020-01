'Er moet wat gebeuren tegen ongelukken in de pleziervaart'

De havenmeester in Rotterdam wil extra maatregelen om de veiligheid in de pleziervaart te verbeteren. Bij drie van de vier ernstige ongevallen was vorig jaar een bootje met passagiers betrokken, evenals bij tien procent van alle ongevallen. Dat aantal is onevenredig hoog in de nautische jaarcijfers van Havenbedrijf Rotterdam.

In 2019 waren er 113 ongelukken in de Rotterdamse haven. Bij driekwart van de zware ongevallen waren schepen uit de pleziervaart betrokken. In augustus van dit jaar kwam iemand om het leven na een botsing tussen een sloep met toeristen en snelle rubberboot.

"Driekwart van alle ongelukken is veel teveel voor zo'n kleine groep vaarweggebruikers", zegt havenmeester René de Vries. "We hebben het toezicht aanzienlijk verhoogd, maar het blijft een zéér kwetsbare groep. We kijken of aanvullende maatregelen het tij kunnen keren. Er moet wat gebeuren." Eerder pleitte hij al voor een snelheidsbeperking op de Nieuwe Maas.

De havenmeester sprak in augustus nog zijn zorgen uit over dit soort ongelukken. Voor het ongeluk met een RIB op de Nieuwe Maas was het toezicht op de pleziervaart op het water al verscherpt.

Cijfers

Het totaal aantal ongelukken in de Rotterdamse haven bleef in 2019 nagenoeg gelijk. In 2018 ging het om 112 incidenten, één minder dan het afgelopen jaar.

Het aantal zeeschepen dat Rotterdam heeft bleef ook stabiel. Het waren er in het afgelopen jaar 29.491. Dat zijn er vijftien meer dan in het jaar ervoor.

Vooruitblik

Havenmeester René de Vries blikte donderdag ook vooruit op het komende jaar. Zo worden proeven gedaan om te kijken of autonome scheepvaart (= zelfvarende schepen) mogelijk kan worden. In een drijvend laboratorium worden hiervoor tests gedaan.