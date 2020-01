Rechtszaak fataal ongeluk Maassluis opnieuw uitgesteld

De rechtszaak over een fataal ongeluk in Maassluis in 2018 is opnieuw uitgesteld. De verdachte had geen advocaat en de rechter vindt dat hij wel juridische bijstand moet krijgen.

De zaak draait om de dood van een 68-jarige fietser. Hij werd in september 2018 op de Industrieweg in Maassluis geschept door een auto. De bestuurder was toen net 18 jaar en zou te hard hebben gereden.

De rechtszaak was aanvankelijk in september vorig jaar, maar de verdachte kwam toen niet opdagen. De man uit Maassluis moest er donderdag verplicht bij zijn en daarom was hij opgehaald door de politie.

Wat er vervolgens is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk, maar hij zou opnieuw hebben geweigerd. Het arrestatieteam van de politie nam hem mee en met enige vertraging verscheen hij op de rechtbank in Rotterdam. De verdachte liep op slippers en had kleding van de politie gekregen: een dun, blauw stuk textiel aan één stuk.

Familie

In een gesprek met de man bleek dat hij liever toch een advocaat heeft en daarom besloot de rechter de zaak opnieuw uit te stellen. De rechter richtte zich daarbij ook tot de familieleden van de overleden fietser, die net als in september voor niets waren gekomen. “Het is een zware dag voor u. Dit is een teleurstellende beslissing voor u, maar ik hoop dat u het begrijpt.”

De rechter besloot ook dat de verdachte uit Maassluis met gedragsdeskundigen moet praten. De man blijkt als kind al in handen van justitie te zijn beland. Voor de zaak van het fatale ongeluk was hij aanvankelijk met een eigen advocaat gekomen, die hij kennelijk kende van eerdere rechtszaken. Toen die een rekening stuurde, wilde de verdachte dat niet betalen. "Ik heb daar geen geld voor."

De rechter zei donderdag dat hij nu een zogeheten toegevoegde advocaat krijgt, die door de Staat wordt betaald.

Het is niet bekend wanneer de zaak van het fatale ongeluk nu wel op zitting komt.